ВИДЕО: Современные детские сады строят в Петрозаводске

Молодые родители Петрозаводска с нетерпением ждут открытия новых детских садов.

За последние 5 лет в Петрозаводске появилось 4 новых детских сада. Много это или мало? Учитывая, что за десятилетие до этого не построили ни одного – много. Но очередь в детский сад для трехлеток, превышающая 8 тысяч желающих, говорит об обратном. Новые детские сады нашему городу очень нужны.

Четыре детских сада, о которых идет речь – это уже функционирующие "Апельсин" на Скандинавском проезде (150 мест) и "Карамельки" на улице Боровой (300 мест). Они построены в 2014 и 2015 годах.

И, наконец, еще два детских сада, построенные в 2018 году, будут, по информации правительства республики, открыты для малышей в текущем году. Один из них относится к уже работающему "Апельсину", и находится рядом с ним на Скандинавском проспекте. Второй – на 300 мест – построили на улице Новоселов, 3. Названия он пока не имеет, но это лишь дело времени.

Все 4 детских сада возведены ведущим строительным предприятием Карелии – компанией "КСМ".

Какой он – новый современный детский сад? Это место, где дети счастливы, воспитатели довольны, а родители спокойны. Конечно, это прежде всего. Но согласитесь, красивые группы, просторные холлы, удобные хозяйственные помещения, комфортные классы для дополнительных занятий – это тоже немаловажно.

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