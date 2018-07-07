ВИДЕО: Такси выкинуло на тротуар после жесткого ночного ДТП в Петрозаводске, есть пострадавшие

Жесткое ДТП произошло сегодня ночью на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманская, пассажиры и водитель получили травмы.

Авария была зарегистрирована сегодня в 03.42. Как пишет ДТП ПТЗ, автомобили двигались по Первомайскому проспекту в противоположных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда такси совершало левый поворот на улицу Мурманская, а второй автомобиль двигался в прямом направлении.

От встречного столкновения автомобили развернуло на проезжей части, автомобиль службы такси отбросило на угол перекрестка, дорожный знак "Пешеходный переход" и тротуар.

По предварительной информации, в результате ДТП травмированы три человека: два пассажира и водитель.

Момент аварии запечатлели камеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.