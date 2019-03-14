ВИДЕО: Танцевавшего на дороге водителя задержали в Петрозаводске

В центре Петрозаводска задержан водитель с подозрением на состояние наркотического опьянения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшую среду, 13 марта, в 19.40 на пересечении улицы Красноармейская и проспекта Ленина сотрудники ГИБДД провели задержание 35-летнего водителя автомобиля Mercedes.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть ГИБДД позвонили очевидцы и сообщили, что по городу ездит иномарка, водитель которой ведет себя неадекватно: останавливается, выходит из машины, танцует на проезжей части.

"Водитель управлял транспортным средством с признаками наркотического опьянения, - сообщили в ГИБДД Петрозаводска, - инспекторы отстранили его от управления транспортным средством и отвезли на медосвидетельствование".

Автомобиль перемещен на штрафстоянку.

Видео задержания размещено на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии"