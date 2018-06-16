ВИДЕО: Туалеты разлетелись в воздухе во время праздника

По теме
Загрузка...
В американском городе Коммерс-Сити, штат Колорадо, сильный порыв ветра сдул уличные туалетные кабинки.
Неожиданно усилившийся ветер поднял в воздух легкие предметы и сорвал тент. Люди с трудом удерживались на ногах, некоторые предпочли лечь на землю или прикрывали детей от летящего мусора.
Ветер протащил туалетные кабинки по тротуару. Затем они ударились о стоящие автомобили и взмыли в воздух, на лету разбрызгивая содержимое. Перелетев лужайку по высокой дуге, кабинки упали поодаль.
Один из очевидцев снял происшествие на видео. В Facebook ролик собрал около трех миллионов просмотров, им поделились 24 тысячи раз, передает "Лента.ру".
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
11.06.2018, 09:43
09.06.2018, 12:17
15.06.2018, 20:46
09.06.2018, 15:27
15.06.2018, 19:06
Аналитика
15.06.2018 14:57
Обществоведение
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
13.06.2018 15:41
08.06.2018 12:43
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
Чтиво
14.06.2018 10:00
Без политики
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
13.06.2018 11:48
08.06.2018 09:59
06.06.2018 14:19
Медиа
15.06.2018 11:06
Опрос
Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?
Комментарии