ВИДЕО: Туалеты разлетелись в воздухе во время праздника

В американском городе Коммерс-Сити, штат Колорадо, сильный порыв ветра сдул уличные туалетные кабинки.

Неожиданно усилившийся ветер поднял в воздух легкие предметы и сорвал тент. Люди с трудом удерживались на ногах, некоторые предпочли лечь на землю или прикрывали детей от летящего мусора.

Ветер протащил туалетные кабинки по тротуару. Затем они ударились о стоящие автомобили и взмыли в воздух, на лету разбрызгивая содержимое. Перелетев лужайку по высокой дуге, кабинки упали поодаль.

Один из очевидцев снял происшествие на видео. В Facebook ролик собрал около трех миллионов просмотров, им поделились 24 тысячи раз, передает "Лента.ру".