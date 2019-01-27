ВИДЕО: Участники ралли "Карелия-2019" демонстрируют эффектное вождение

Завершается 1-й этап Чемпионата России по автомобильному спорту - ралли "Карелия 2019" в Лахденпохском районе.

С 23 по 27 января В Карелии проходит Чемпионат России по автомобильному спорту – ралли в Лахденпохском районе.

Трасса ралли разделена на 2 дня и 3 секции, имеет протяженность 234 км (для зачета стандарта 194 км), 106 км (для зачета стандарт 61 км) из которых – это дистанция 10 СУ.

Покрытие трассы ралли – снежно-ледовое.

В группе "Видео и фото с гонок" появились видео с места проведения ралли.