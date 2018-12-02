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Новости. Общество
11:45, 02 Декабря 2018
фото: http://duma.gov.ru

ВИДЕО: "Да замолчите вы, кликуши! - сказала избирателям депутат Госдумы, уроженка Карелии

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Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина некорректно высказалась по отношению к жителям Подмосковья.

Публичные слушания на тему объединения подмосковных городов Одинцово и Звенигорода с участием депутата Госдумы Оксаны Пушкиной закончились скандалом. Телеведущая заявила собравшимся, что они не умеют слушать, пишет ura.news.

Местные жители недовольны будущим преобразованием, сообщает портал Ruposters.ru. Пушкина, которая представляет в нижней палате парламента Одинцово, обратилась к несогласным с предложением не приходить к ней на прием. На видеозаписи на фоне поднявшегося шума слышны ее слова: "Да замолчите вы, кликуши! Здесь сегодня категорическое недоверие к власти. И все, что бы мы вам ни говорили, вы будете воспринимать именно так. … Вы не умеете слушать, и вся проблема на самом деле в вас", — заявила Пушкина.

Несмотря на накал страстей, в результате проект по слиянию Звенигорода и Одинцовского района был принят большинством голосов. Окончательное решение примут депутаты Мособлдумы.

Отметим, что совсем недавно глава Карелии Артур Парфенчиков попал в подобный скандал из-за некорректного высказываения в переписке в соцсети с жительницей поселка Суоеки Суоярвского района.

Напомним, Оксана Пушкина, российская телеведущая, родилась 10 мая 1963 года в Петрозаводске, пишет википедия. Ее мама известная карельская телеведущая Светлана Пушкина.

Оксана Пушкина училась на факультете журналистики в Ленинграде, практику проходила в Сан-Франциско. После, приехав в Россию, реализовала авторский телепроект "Женские истории Оксаны Пушкиной", чуть позже в эфире появилась известная передача "Женский взгляд Оксаны Пушкиной".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-12-02 13:15:58
Всего лишь престарелая подмосковная депутатша, не более того. Сомневаюсь, что карельцам важно знать о ейных ужимках и прыжках.
deep
2018-12-02 12:28:14
Источник власти - народ! Кто это сказал?
Петька
2018-12-02 11:54:56
Ничего удивительного,практику-то не у "жирика" проходила?
Гость
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