Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки

Глава Карелии Артур Парфенчиков отменил все рабочие мероприятия в Москве и срочно выехал в Карелию, чтобы в среду встретиться с жительницей поселка Суоеки Анной Власовой и провести совещание по детским садам.

Напомним, ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцести "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

"Завтра Глава Карелии едет в п.Суоёки, чтобы не только на месте решить проблему, но и на примере Суоярвского района проработать и предложить жителям Карелии все возможные варианты доступного образования для детей", - рассказала пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

В Суоёки он также встретится с жительницей Анной Власовой, которая написала ему "ВКонтакте".

Ранее у главы Карелии на 21 ноября были назначены рабочие мероприятия Москве.