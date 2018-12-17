ВИДЕО: В Беломорске бобр устроил рыбалку на реке в центре города

Жительница Карелии сняла видео с диким зверьком, который решил полакомиться рыбой на реке Выг.

В паблике "Беломорск/Официальная группа" разместили видео с бобром, устроившим обед в центре города. Автор ролика Татьяна Каньшиева обнаружила зверька днем 15 декабря на реке Выг.

"На всякую рыбу едок найдется", - прокомментировала видео жительница Беломорска.