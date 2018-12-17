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Новости. Общество
07:25, 17 Декабря 2018
фото: ВКонтакте

ВИДЕО: В Беломорске бобр устроил рыбалку на реке в центре города

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Жительница Карелии сняла видео с диким зверьком, который решил полакомиться рыбой на реке Выг.

В паблике "Беломорск/Официальная группа" разместили видео с бобром, устроившим обед в центре города. Автор ролика Татьяна Каньшиева обнаружила зверька днем 15 декабря на реке Выг.

"На всякую рыбу едок найдется", - прокомментировала видео жительница Беломорска.

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Комментарии

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ANT
2018-12-17 08:39:58
Не бобр, а ондатра, и не рыбу она ест. Логика женщины понятна, в воде-значит бобр, а что можно найти в воде из еды - рыбу :-) У бобра хвост широкий как весло и когда вылез бы на лёд его никуда не спрячешь и окрас без светло-серых тонов. А на видео хвост ондатровский и окраска её.
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