ВИДЕО: В Беломорске практически полностью выгорел двухэтажный жилой дом

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В Карелии накануне произошел пожар в деревянном жилом доме на улице Строителей, 5 в Беломорске.
В паблике "Беломорск. Официальная группа" появилось видео пожара, который произошел накануне на улице Строителей. Приехавшие на место спасатели тушили возгорание в деревянном жилом доме №5, для этого на время перекрывалось движение транспортных средств по улице Строительной.
Информации о пострадавших не поступало, однако, по свидетельствам очевидцев, "дом практически выгорел, крыша обвалилась".
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