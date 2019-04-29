ВИДЕО: В Беломорске практически полностью выгорел двухэтажный жилой дом

В Карелии накануне произошел пожар в деревянном жилом доме на улице Строителей, 5 в Беломорске.

В паблике "Беломорск. Официальная группа" появилось видео пожара, который произошел накануне на улице Строителей. Приехавшие на место спасатели тушили возгорание в деревянном жилом доме №5, для этого на время перекрывалось движение транспортных средств по улице Строительной.

Информации о пострадавших не поступало, однако, по свидетельствам очевидцев, "дом практически выгорел, крыша обвалилась".