ВИДЕО: В глубинке Карелии ушла под воду дорога

Автодорога "Поросозеро — Муезерский" в Карелии оказалась затоплена и почти непроходима для транспорта.

Под водой оказалось более 200 метров дороги "Поросозеро — Муезерский", сообщает ГТРК "Карелия".

Телеканал продемонстрировал любительское видео местного жителя, который решил переправиться по затопленной трассе на автомобиле УАЗ. Однако в салон автомобиля, предназначенного для бездорожья, начала поступать вода. По словам водителя, такая ситуация с затоплением дороги повторяется каждый год.

Сообщается, что ушедшая под воду дорога является связующим звеном между населенными пунктами Муезерский и Суккозеро, по трассе возят хлеб и лекарства в аптеку.