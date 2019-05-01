ВИДЕО: В глубинке Карелии ушла под воду дорога

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Автодорога "Поросозеро — Муезерский" в Карелии оказалась затоплена и почти непроходима для транспорта.
Под водой оказалось более 200 метров дороги "Поросозеро — Муезерский", сообщает ГТРК "Карелия".
Телеканал продемонстрировал любительское видео местного жителя, который решил переправиться по затопленной трассе на автомобиле УАЗ. Однако в салон автомобиля, предназначенного для бездорожья, начала поступать вода. По словам водителя, такая ситуация с затоплением дороги повторяется каждый год.
Сообщается, что ушедшая под воду дорога является связующим звеном между населенными пунктами Муезерский и Суккозеро, по трассе возят хлеб и лекарства в аптеку.
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