ВИДЕО: В Карелии иномарка вылетела с трассы в огород

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В Янишполе Кондопожского района внедорожник вылетел с трассы в огород, пробил забор, задел "Газель" и перевернулся на крышу.
В минувшую субботу, 23 февраля, днем очевидцы запечатлели на видео последствия аварии, произошедшей в селе Янишполе Кондопожского района Карелии.
Внедорожник Subaru вылетел со скользкой дороги, пробил металлический забор, задел припаркованную во дворе частного дома "Газель", от удара перевернулся на крышу, чуть не задев стену дома.
На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорая".
Подробности ДТП устанавливаются.
Видео опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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