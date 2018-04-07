ВИДЕО: В Карелии монахи Валаама взяли лопаты и убрали снег

Монахи Валаамского мужского монастыря убрали внезапно выпавший снег.

"Казалось, всё готово к встрече Светлого Христова Воскресения: храм украшен, куличи и пасхи готовы, гости-паломники собрались. Но… неожиданно выпал снег. Так что братия Валаамского монастыря отложила чётки и взялась за лопаты", - сообщается в паблике обители.

Валаам - самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера в Карелии. Основатели монашеской жизни на Валааме, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Валаамский монастырь сейчас остается не только историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.