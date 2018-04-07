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Новости. Общество
17:25, 07 Апреля 2018

ВИДЕО: В Карелии монахи Валаама взяли лопаты и убрали снег

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Монахи Валаамского мужского монастыря убрали внезапно выпавший снег.

"Казалось, всё готово к встрече Светлого Христова Воскресения: храм украшен, куличи и пасхи готовы, гости-паломники собрались. Но… неожиданно выпал снег. Так что братия Валаамского монастыря отложила чётки и взялась за лопаты", - сообщается в паблике обители.

Валаам - самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера в Карелии. Основатели монашеской жизни на Валааме, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Валаамский монастырь сейчас остается не только историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

 

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Комментарии

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sherhan2
2018-04-07 17:43:35
Ну ржунимагу. А чего они там,Техрент что ли ждали? Надо и поработать иногда ручонками.
елпидифор
2018-04-07 17:33:54
Интересто, этот рекламный ролик проплачен?
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