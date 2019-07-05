ВИДЕО: В Карелии с начала пожароопасного сезона сгорело почти 600 га леса

В настоящее время действующих лесных пожаров на территории республики нет.

Как сообщили на телеканале Вести-Карелия, в республике с конца весны сгорело почти 600 га леса, что на треть больше, чем в прошлом году. Однако количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилось в два раза.

Основной причиной лесных пожаров является человеческий фактор – 64%, на втором месте грозы – 33%.

Сейчас действующих пожаров на территории Карелии нет.