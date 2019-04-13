Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:48, 13 Апреля 2019
фото: ТАСС / Владимир Смирнов

ВИДЕО: В Карелии стало опасно выходить на лед водоемов

Загрузка...

Выходить на лед водоемов опасно по всей республике, в том числе и в Петрозаводске, предупреждают в МЧС Карелии.

С 12 апреля запрещен выход и выезд на лед в Кемском районе. В ближайшие дни такой запрет будет введен в Костомукше и в Пряжинском районах. То, что выходить на лед водоемов опасно в Петрозаводске, показал плановый мониторинг ледовой обстановки. Его провели вчера на Онежском озере.

Хотя толщина льда на Онего еще достигает 10-15 см, это уже совсем не тот крепкий лед, что был в разгаре зимы. Он хрупкий и не выдержит вес человека. Об этом рассказали журналисты ГТРК "Карелия", побывавшие в рейде с МЧС Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся

Аналитика

12.04.2019 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 2
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 23
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»