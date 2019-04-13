ВИДЕО: В Карелии стало опасно выходить на лед водоемов

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Выходить на лед водоемов опасно по всей республике, в том числе и в Петрозаводске, предупреждают в МЧС Карелии.
С 12 апреля запрещен выход и выезд на лед в Кемском районе. В ближайшие дни такой запрет будет введен в Костомукше и в Пряжинском районах. То, что выходить на лед водоемов опасно в Петрозаводске, показал плановый мониторинг ледовой обстановки. Его провели вчера на Онежском озере.
Хотя толщина льда на Онего еще достигает 10-15 см, это уже совсем не тот крепкий лед, что был в разгаре зимы. Он хрупкий и не выдержит вес человека. Об этом рассказали журналисты ГТРК "Карелия", побывавшие в рейде с МЧС Карелии.
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