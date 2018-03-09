Видео: В Карелии увидели взорвавшийся "метеорит"

Необычные небесные объекты были засняты жителем Карелии в поселке Пиндуши Медвежьегорского района.

По словам автора видео, выложенного 8 марта в Сети, он увидел два осколка метеорита или спутника. Загадочный объект упал за горизонтом и взорвался, о чем свидетельствует столб дыма.