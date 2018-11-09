ВИДЕО: В Карелии вертолет пролетел в нескольких метрах над трассой

В Сегежском районе водитель на авторегистратор запечатлел вертолет без опознавательных знаков, который в тумане кружил над трассой.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео, на котором водитель автомобиля в районе поселка Тобойпорог запечатлел на регистратор вертолет, который в условиях тумана летел в нескольких метрах над дорогой.