ВИДЕО: В Карелии водитель не пропустил пешехода с коляской

Инцидент произошел 11 апреля в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопоге 11 апреля в 13.57 водитель не пропустил пешехода с коляской, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Наказание нашло нарушителя. Водитель установлен, в отношении него составлены административные материалы за непредоставление преимущества пешеходу и обгон на пешеходном переходе.