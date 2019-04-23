ВИДЕО: В Карелии водитель не пропустил пешехода с коляской

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Инцидент произошел 11 апреля в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Кондопоге 11 апреля в 13.57 водитель не пропустил пешехода с коляской, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Наказание нашло нарушителя. Водитель установлен, в отношении него составлены административные материалы за непредоставление преимущества пешеходу и обгон на пешеходном переходе.
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