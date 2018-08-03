ВИДЕО: В Китае запечатлели самую "зрелищную" полицейскую погоню

Полицейские, один из которых сидел на крыше автомобиля преступника, на протяжении 12 километров не могли остановить машину, и это очень странно.

По-настоящему "ожесточенная" погоня произошла в китайской провинции Аньхой, пишет auto.mail.

Сообщается, что водитель суперкомпактного автомобиля припарковался на тротуаре, чем вызвал интерес у полиции. Когда стражи порядка попросили мужчину предъявить водительское удостоверение, то водитель предпочел "ударить по газам" и скрыться.

Однако быстро уйти от полиции не получилось: один из инспекторов успел запрыгнуть на крышу авто, а его коллега начал погоню.

Впрочем, настоящей полицейской погоней это назвать сложно: судя по видео, преступник ехал со скоростью явно не больше 60 км/ч. В итоге преследование длилось 12 км и все закончилось после того, как нарушитель свернул на проселочную дорогу. Там наконец-то автомобиль остановили и предъявили обвинения водителю.