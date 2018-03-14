ВИДЕО: В ночном клубе Петрозаводска украли дорогую вещь

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Возможно, эти девушки теперь носят чужую шубу.
Как сообщили в МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска полиции по Петрозаводску разыскиваются подозреваемые в краже, совершенной в одном из ночных клубов города. В ночь на 24 февраля была похищена шуба стоимостью 50 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения запечатлели двух посетительниц заведения, возможно причастных к преступлению. В настоящее время они разыскиваются полицией.
Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефонам: 8911-410-55-89, 8953-533-53-55. Конфиденциальность гарантируется.
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