ВИДЕО: В ночном клубе Петрозаводска украли дорогую вещь

Возможно, эти девушки теперь носят чужую шубу.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска полиции по Петрозаводску разыскиваются подозреваемые в краже, совершенной в одном из ночных клубов города. В ночь на 24 февраля была похищена шуба стоимостью 50 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения запечатлели двух посетительниц заведения, возможно причастных к преступлению. В настоящее время они разыскиваются полицией.

Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефонам: 8911-410-55-89, 8953-533-53-55. Конфиденциальность гарантируется.