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Новости. Общество
07:15, 27 Февраля 2018

ВИДЕО: В Петрозаводске автолюбитель устроил ночью "ледовую гонку" на городском катке

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В ночь на 27 февраля неизвестный покатался на автомобиле на катке на стадионе "Юность".

В Сети появилось видео, как автомобилист устроил круговой заезд по городскому катку стадиона "Юность". Водитель кружил по катку в течение пяти минут.

Ледовая гонка любителя попала в объектив камеры компьютерной сети "Сампо".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-27 13:51:09
Этих людей вразумить просто невозможно в мирное время. Только регулятор - война всё расставляет на свои места с тяжелыми потерями.
David
2018-02-27 13:13:44
Вот мразь! Весь лед изгадил! Крепкого столба тебе на дороге!
Горожанин
2018-02-27 12:51:14
У нас в каждом дворе такая свинья найдется - посмотрите, как и где паркуются
Беня
2018-02-27 12:37:34
Хорошо хоть не нагадил в прямом смысле слова....
Хаос
2018-02-27 08:04:11
Это просто свинья.
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