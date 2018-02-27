07:15, 27 Февраля 2018
ВИДЕО: В Петрозаводске автолюбитель устроил ночью "ледовую гонку" на городском катке
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В ночь на 27 февраля неизвестный покатался на автомобиле на катке на стадионе "Юность".
В Сети появилось видео, как автомобилист устроил круговой заезд по городскому катку стадиона "Юность". Водитель кружил по катку в течение пяти минут.
Ледовая гонка любителя попала в объектив камеры компьютерной сети "Сампо".
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