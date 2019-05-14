ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль перевернулся после ДТП

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ДТП произошло вечером 13 мая на проспекте А. Невского, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В 21.41 на пр. А. Невского в районе д. 70 водитель автомобиля Ford Focus во время перестроения допустил столкновение с автомобилем Skoda Rapid, двигающимся в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали оба водителя – 28 и 23 лет).
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