ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль перевернулся после ДТП

ДТП произошло вечером 13 мая на проспекте А. Невского, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 21.41 на пр. А. Невского в районе д. 70 водитель автомобиля Ford Focus во время перестроения допустил столкновение с автомобилем Skoda Rapid, двигающимся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали оба водителя – 28 и 23 лет).