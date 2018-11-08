ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль уехал от водителя и устроил ДТП

фото: кадр из видео сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Автомобиль укатился от своего владельца и выехал на оживленную трассу в Петрозаводске.

Вечером седьмого ноября произошла авария с участием автомобиля Hyundai Solaris на улице Лыжная, в районе пересечения с Вытегорским шоссе, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Предположительно, водитель, покидая автомобиль, не поставил его на стояночный тормоз. Машина самопроизвольно начала движение под уклон. Неуправляемый автомобиль выехал на разделительный газон, пересёк улицу Лыжная и врезался в леерное ограждение.

Момент ДТП запечатлела камера наружного наблюдения "Сампо.ру" и видеорегистратор автомобилиста.