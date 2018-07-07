10:47, 07 Июля 2018
ВИДЕО: В Петрозаводске автомобили после столкновения отбросило на разделительную полосу
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Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на Комсомольском проспекте, сообщает ДТП ПТЗ.
Механические повреждения получили два автомобиля, не поделившие дорогу на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Ровио.
Как пишет ДТП ПТЗ, машины двигались по Комсомольскому проспекту в сторону центра. Один из участников ДТП, двигаясь в правой полосе движения, совершал маневр перестроения влево, по всей видимости, намереваясь совершить разворот. В это время второй автомобиль двигался по Комсомольскому проспекту в прямом направлении в левой полосе движения.
После столкновения машины оказались на разделительной полосе.
Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.
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