ВИДЕО: В Петрозаводске две легковушки жестко столкнулись на перекрестке

Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло накануне вечером в Петрозаводске на пересечении проспекта Александра Невского и улицы маршала Мерецкова.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием двух легковых автомобилей произошла на пересечении проспекта Александра Невского и улицы маршала Мерецкова 29 января около шести часов вечера.

Столкновение двигавшихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на регулируемом перекрёстке.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.