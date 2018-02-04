ВИДЕО: В Петрозаводске грузовик протаранил два автомобиля

В карельской столице произошло групповое ДТП с участием грузового фургона, внедорожника и легковушки.

Авария произошла днем третьего февраля. Грузовик протаранил внедорожник и легковой автомобиль на набережной Варкауса. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Грузовой автомобиль двигался по набережной Варкауса в сторону центра. В районе разрыва в разделительной полосе, предназначенного для разворота, грузовой автомобиль наехал на припаркованный внедорожник и снизивший скорость легковой автомобиль.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Момент происшествия был снят уличной камерой видеонаблюдения.