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Новости. Происшествия
09:30, 04 Февраля 2018

ВИДЕО: В Петрозаводске грузовик протаранил два автомобиля

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В карельской столице произошло групповое ДТП с участием грузового фургона, внедорожника и легковушки.

 

Авария произошла днем третьего февраля. Грузовик протаранил внедорожник и легковой автомобиль на набережной Варкауса. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Грузовой автомобиль двигался по набережной Варкауса в сторону центра. В районе разрыва в разделительной полосе, предназначенного для разворота, грузовой автомобиль наехал на припаркованный внедорожник и снизивший скорость легковой автомобиль.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Момент происшествия был снят уличной камерой видеонаблюдения.

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