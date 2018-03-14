09:15, 14 Марта 2018
ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка попала в ДТП, пытаясь пропустить пешехода с собакой
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На набережной Варкауса столкнулись два автомобиля в районе пешеходного перехода.
ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компании "Сампо.ру".
На кадрах видно, как одна из иномарок замедляет движение перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода с собакой. В этот момент в нее врезается ехавший следом автомобиль.
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