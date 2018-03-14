ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка попала в ДТП, пытаясь пропустить пешехода с собакой

На набережной Варкауса столкнулись два автомобиля в районе пешеходного перехода.

ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компании "Сампо.ру".

На кадрах видно, как одна из иномарок замедляет движение перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода с собакой. В этот момент в нее врезается ехавший следом автомобиль.