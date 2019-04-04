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Новости. Происшествия
16:45, 04 Апреля 2019

ВИДЕО: В Петрозаводске ищут мужчину, разломавшего банкомат

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Полиция Петрозаводска разыскивает вандала, разломавшего банкомат, сообщили в МВД Карелии.

Так, 26 декабря 2018 года ночью совершено повреждение банкомата на Первомайском проспекте. В рамках уголовного дела по факту вандализма разыскивается неизвестный мужчина, запечатлённый на видеозаписи.

Всех, кто обладает информацией о личности или местонахождении данного человека, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам: 8-911-408-41-77, 8-999-094-56-04 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-04 17:18:34
Луддит чёртов. Поздно уже метаться, ты всё равно останешься рабом этих механизмов.
Гость
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