ВИДЕО: В Петрозаводске ищут подозреваемого в тяжком преступлении

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Если вы видели этого человека, сообщите в полицию.
Как сообщили в МВД Карелии. сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в тяжком преступлении, совершенном в районе Октябрьского проспекта.
Полиция просит всех, кто узнал данного мужчину, сообщать значимые сведения о нем по телефонам в Петрозаводске: 8 (911) 429-85-98, (814-2) 715-327.
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