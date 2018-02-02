ВИДЕО: В Петрозаводске ищут подозреваемого в тяжком преступлении

Если вы видели этого человека, сообщите в полицию.

Как сообщили в МВД Карелии. сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в тяжком преступлении, совершенном в районе Октябрьского проспекта.

Полиция просит всех, кто узнал данного мужчину, сообщать значимые сведения о нем по телефонам в Петрозаводске: 8 (911) 429-85-98, (814-2) 715-327.