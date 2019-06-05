ВИДЕО: В Петрозаводске маршрутка едва не сбила пешехода на переходе

Водитель маршрутки выехал на встречную полосу и едва не совершил наезд на человека на пешеходном переходе.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещена запись с камер наблюдения "Сампо. ру", на которой видно, как маршрутка выезжает на встречную полосу, пытаясь объехать ряды машин. В этот момент по пешеходному переходу двигается человек, которого не видно из-за стоящего транспорта. Водитель маршрутки едва не совершает наезд на пешехода и, не снижая скорость, продолжает движение.

"Уважаемая госавтоинспекция, обратите внимание на маршрутный автобус 22 гос.номер Н902ТР152. При всем этом ехал с людьми!", - написал автор поста в паблике.