ВИДЕО: В Петрозаводске мужчины прошлись по проезжей части с "неизвестным объектом"

Трое мужчин с предметом, похожим на диван, пересекли проезжую часть в неположенном месте.

Инцидент произошел на ул. Красноармейской 10 июня в 10.00.

Трое неизвестных перенесли через дорогу объемный предмет. Причем сделали это в непложенном месте во время движения автомобилей.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.