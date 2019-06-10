15:42, 10 Июня 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске мужчины прошлись по проезжей части с "неизвестным объектом"
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Трое мужчин с предметом, похожим на диван, пересекли проезжую часть в неположенном месте.
Инцидент произошел на ул. Красноармейской 10 июня в 10.00.
Трое неизвестных перенесли через дорогу объемный предмет. Причем сделали это в непложенном месте во время движения автомобилей.
Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.
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