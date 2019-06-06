ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные пытались вырвать дорожные знаки

Инцидент произошел ночью 6 июня на улице Ригачина.

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент произошедшего.

Неизвестные в 2.18 на улице Ригачина в районе дома №30 пытались вырвать из земли дорожные знаки.

Попытки не увенчались успехом.