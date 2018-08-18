ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке

Мужчина и женщина занимались сексом на скамейке в одном из дворов столицы Карелии, сообщает паблик "Живой Петрозаводск".

"Ребята, может кто узнает эту парочку среди своих знакомых, объясните им, что заниматься сексом на скамейке во дворе жилого дома непристойно!!!" - говорится в сообщении паблика, который оставил один из его участников.

Инцидент произошел на ул.Чистая.