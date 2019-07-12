ВИДЕО: В Петрозаводске ПАЗик "подрезал" велосипедиста

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Инцидент произошел утром 12 июля на улице Красноармейской.
В 6.36 на улице Красноармейской велосипедист выехал со второстепенной дороги на главную, по которой ехал автобус.
ПАЗик "подрезал" велосипедиста, после чего тот упал на проезжую часть.
Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент происходящего.
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