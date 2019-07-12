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Новости. Происшествия
12:55, 12 Июля 2019
фото: Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк"

ВИДЕО: В Петрозаводске ПАЗик "подрезал" велосипедиста

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Инцидент произошел утром 12 июля на улице Красноармейской.

В 6.36 на улице Красноармейской велосипедист выехал со второстепенной дороги на главную, по которой ехал автобус. 

ПАЗик "подрезал" велосипедиста, после чего тот упал на проезжую часть.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент происходящего. 

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Комментарии

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Беня
2019-07-12 16:14:27
У лисапедистов глаза с мозгом - это опция. Им медкомиссию проходить не надо. ПДД знать - тоже, никто ведь не проверит. А если проверять никто не будет, то нафига козе баян? Да и чем их знать, если мозг это опция? :)
Ноги в руки и вперед на взрывы :)

ANT
2019-07-12 13:04:42
Какие заголовки! Не Пазик подрезал, а безбашенный велосепидист протаранил автобус! Вот как надо было написать.
Гость
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