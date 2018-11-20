ВИДЕО: В Петрозаводске пьяный пенсионер-водитель, из-за которого пострадала женщина, совершил два ДТП

На улице Гвардейской нетрезвый водитель на кроссовере протаранил два автомобиля.

Как рассказал ДТП ПТЗ, две аварии с интервалом в несколько секунд произошли на улице Гвардейская, в районе домов №29 и №25 вечером 18 ноября.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в районе дома № 29 по улице Гвардейской около 21.00 58-летний водитель, находясь в состоянии опьянения и управляя автомобилем Skoda Yeti, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta, который двигался по главной дороге. От удара Ладу развернуло поперек проезжей части, а кроссовер продолжил движение в сторону центра.

По информции ДТП ПТЗ, проехав около ста метров, Шкода протаранила еще один, припаркованный у края проезжей части легковой автомобиль. Сила удара была такова, что припаркованный автомобиль отбросило на несколько метров назад.

Напомним, в результате первого ДТП травмы получила 31-летняя пассажирка автомобиля Lada, ей была оказана медицинская помощь.

Момент аварий попал в объектив камеры компании "Ситилинк".