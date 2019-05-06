ВИДЕО: В Петрозаводске произошло групповое ДТП

На ул. Московской столкнулись легковой автомобиль, кроссовер и грузовик.

На сайте "ДТП ПТЗ" появилась информаци о групповом ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Gets, кроссовера Suzuki Grand Vitara и грузового фургона MAN.

Авария произошло на пересечении Октябрьского пр. и ул. Московской.

От столкновения кроссовер отбросило вправо на разделительный газон и развернуло на 90 градусов. После этого произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем.

Обошлось без жертв.