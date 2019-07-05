11:16, 05 Июля 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают двух молодых людей, укравших спиртное в магазине
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В сетевом магазине на Перевалке в объектив видеокамеры попали молодые люди, которые прятали бутылку под одежду, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личности молодых людей, запечатленных на видеозаписи в начале июня.
По информации полиции, они могут быть причастны к хищению спиртного в сетевом магазине на Перевалке.
Всех, кому что-либо известно об их личности и местонахождении, просят сообщить по телефону: +7-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.
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