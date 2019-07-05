ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают двух молодых людей, укравших спиртное в магазине

В сетевом магазине на Перевалке в объектив видеокамеры попали молодые люди, которые прятали бутылку под одежду, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личности молодых людей, запечатленных на видеозаписи в начале июня.

По информации полиции, они могут быть причастны к хищению спиртного в сетевом магазине на Перевалке.

Всех, кому что-либо известно об их личности и местонахождении, просят сообщить по телефону: +7-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.