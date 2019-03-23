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Новости. Общество
13:00, 23 Марта 2019
фото: Кадр из видео / ГИБДД Петрозаводска

ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями

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Инспектор в гражданской одежде становится рядовым пассажиром и контролирует соблюдение ПДД водителем автобуса, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В рамках профилактического мероприятия "Безопасный автобус" сотрудники Госавтоинспекции ведут скрытое патрулирование за водителями маршрутных автобусов. 

Инспектор ГИБДД в гражданской одежде становится рядовым пассажиром и контролирует соблюдение правил дорожного движения водителем автобуса. Носимый персональный видеорегистратор сотрудника фиксирует весь путь.

На конечной остановке автобус ожидает наряд ГИБДД, который в случае нарушения водителем ПДД, привлекает его к административной ответственности.

Практика проведения подобных скрытых проверок показывает эффективность мероприятий, работа в данном направлении будет продолжена.

По итогам трех дней мероприятия пресечено 27 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов.

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