ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями

Инспектор в гражданской одежде становится рядовым пассажиром и контролирует соблюдение ПДД водителем автобуса, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В рамках профилактического мероприятия "Безопасный автобус" сотрудники Госавтоинспекции ведут скрытое патрулирование за водителями маршрутных автобусов.

Инспектор ГИБДД в гражданской одежде становится рядовым пассажиром и контролирует соблюдение правил дорожного движения водителем автобуса. Носимый персональный видеорегистратор сотрудника фиксирует весь путь.

На конечной остановке автобус ожидает наряд ГИБДД, который в случае нарушения водителем ПДД, привлекает его к административной ответственности.

Практика проведения подобных скрытых проверок показывает эффективность мероприятий, работа в данном направлении будет продолжена.

По итогам трех дней мероприятия пресечено 27 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов.