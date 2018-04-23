ВИДЕО: В Петрозаводске спиленное дерево раскурочило автомобиль

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На улице Герцена рабочие спилили дерево, и оно упало на автомобиль.
В Петрозаводске на ул.Герцена, 11 сегодня днем, 23 апреля в 12.40, упавшее дерево повредило два автомобиля, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
В сквере у Экспоцентра, на углу улиц Гоголя и Герцена, рабочими подрядной организации осуществлялась валка старых деревьев. Один из тополей упал на проезжую часть, тротуар и два автомобиля, один из которых был припаркован у дома №11 по улице Герцена. Второй автомобиль выезжал со стороны стадиона "Спартак" на перекрёсток с улицей Гоголя.
"Конечно, возникают вопросы к квалификации "лесорубов", действия которых несут реальную угрозу жизни окружающих людей", - рассказал dtpptz очевидец происшествия.
К счастью, в момент падения дерева на тротуаре и припаркованном автомобиле не было людей. Обошлось без жертв.
Оба автомобиля, а также линия электропередач получили механические повреждения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Момент падения попал в объектив камеры наружного наблюдения.
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