ВИДЕО: В Петрозаводске спиленное дерево раскурочило автомобиль

На улице Герцена рабочие спилили дерево, и оно упало на автомобиль.

В Петрозаводске на ул.Герцена, 11 сегодня днем, 23 апреля в 12.40, упавшее дерево повредило два автомобиля, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В сквере у Экспоцентра, на углу улиц Гоголя и Герцена, рабочими подрядной организации осуществлялась валка старых деревьев. Один из тополей упал на проезжую часть, тротуар и два автомобиля, один из которых был припаркован у дома №11 по улице Герцена. Второй автомобиль выезжал со стороны стадиона "Спартак" на перекрёсток с улицей Гоголя.

"Конечно, возникают вопросы к квалификации "лесорубов", действия которых несут реальную угрозу жизни окружающих людей", - рассказал dtpptz очевидец происшествия.

К счастью, в момент падения дерева на тротуаре и припаркованном автомобиле не было людей. Обошлось без жертв.

Оба автомобиля, а также линия электропередач получили механические повреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Момент падения попал в объектив камеры наружного наблюдения.