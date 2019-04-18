ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

ДТП произошло 17 апреля на Октябрьском проспекте.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Мурманская в 14.08, сообщили в "ДТП ПТЗ".

Авария произошла на регулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на ул. Мурманская, а второй двигался по Октябрьскому проспекту в прямом направлении.

Информация о пострадавших выясняется.

Видеокамера запечатлела момент происшествия.