ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник с прицепом устроил групповое ДТП

ДТП произошло утром 18 июля на Кукковке.

На пересечении ул. Ровио и пр. Комсомольского в 8.56 водитель Chevrolet Niva с прицепом задел два автомобиля. Автомобиль развернуло.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" зафиксировала момент ДТП