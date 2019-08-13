ВИДЕО: В Петрозаводске водитель, чуть не сбивший пешехода, снес ограждение

ДТП произошло 13 августа на улице Чапаева, сообщили в МВД Карелии.

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на ул. Чапаева в 8.25 в районе пересечения с ул. Островского, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

Уходя от столкновения с остановившимся впереди перед пешеходным переходом автомобилем, водитель чуть не сбил пешехода.

На мокром асфальте автомобиль занесло, развернуло и отбросило вправо на леерное ограждение. На мокром асфальте автомобиль занесло, и он снес ограждение.

Видеокамера "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.