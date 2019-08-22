Подписаться
Новости. Происшествия
08:05, 22 Августа 2019
фото: Камера Sampo.ru

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель иномарки пошел на таран

Загрузка...

Водитель иномарки, пытавшийся выехать на проспект Александра Невского, угодил в ДТП.

В среду, 21 августа, в полдень произошла авария на пересечении проспекта Александра Невского с улицей Станционной. Об этом сообщают читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Водитель черной иномарки выезжал на проспект Александра Невского, рассчитывая, что его пропускает двигающийся по центральной трассе транспорт. При этом один из автомобилистов действительно остановился, предоставляя право выезда со второстепенной дороги, но следовавшая за ним машина вышла на обгон, после чего произошло столкновение.

Момент ДТП был зафиксирован камерой наружного наблюдения компании "Sampo.ru".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
18.08.2019, 09:20
ВИДЕО: В Петрозаводске молодой человек прошел по пешеходному переходу сквозь машину
15.08.2019, 12:08
Девочка из Карелии стала "звездой" тунисского телевидения
20.08.2019, 16:00
Два человека разбились на катере, врезавшемся в камни под Петрозаводском
16.08.2019, 14:51
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?"

Аналитика

20.08.2019 12:05
Обществоведение
"Переписывать историю нехорошо"
Общественники и волонтеры следят за раскопками, которые ведут на мемориальном кладбище "Сандармох" поисковики Российского военно-исторического общества, несмотря на требования родственников расстрелянных не трогать места их захоронений.
У людей денег нет и не будет 4
19.08.2019 14:09
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?" 8
16.08.2019 14:51
Федеральный памятник превращается в дрова 6
15.08.2019 13:53
Можно нести любую чушь 21
15.08.2019 10:19
Вся аналитика

Чтиво

19.08.2019 11:20
Без политики
Врач-рукодельница
Елена Вольнова – врач Офтальмологического центра Карелии, офтальмолог высшей категории, за плечами которой более двух тысяч операций по лазерной коррекции зрения.
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 7
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 13
07.08.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
21.08.2019 10:43
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»