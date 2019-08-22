ВИДЕО: В Петрозаводске водитель иномарки пошел на таран

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Водитель иномарки, пытавшийся выехать на проспект Александра Невского, угодил в ДТП.
В среду, 21 августа, в полдень произошла авария на пересечении проспекта Александра Невского с улицей Станционной. Об этом сообщают читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Водитель черной иномарки выезжал на проспект Александра Невского, рассчитывая, что его пропускает двигающийся по центральной трассе транспорт. При этом один из автомобилистов действительно остановился, предоставляя право выезда со второстепенной дороги, но следовавшая за ним машина вышла на обгон, после чего произошло столкновение.
Момент ДТП был зафиксирован камерой наружного наблюдения компании "Sampo.ru".
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