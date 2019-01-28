ВИДЕО: В Петрозаводске водитель маршрутного автобуса нарушил ПДД

В ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение о нарушении ПДД водителем маршрутного автобуса на проспекте Ленина.

Водитель маршрутного автобуса нарушил ПДД 23 января. Автобус совершил поврот налево не с нужной полосы.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности.