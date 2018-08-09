ВИДЕО: В Петрозаводске женщина выпала из автобуса

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В объектив камеры наружного наблюдения попал момент падения пассажирки из автобуса.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, 8 августа в 11.20 на Лесном проспекте, у дома №40, в районе остановки общественного транспорта "Детская республиканская больница", произошло падение женщины из автобуса.
"Водитель пассажирского автобуса, отъезжая от остановки, не закрыл дверь, через которую выпала вошедшая в автобус пассажирка. Женщина получила травмы, ей назначено лечение", - сообщили в ГИБДД.
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