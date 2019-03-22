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Новости. Общество
07:25, 22 Марта 2019
фото: приюта Преданные сердца

ВИДЕО: В поселке Карелии люди обрекли собаку на мучительную смерть

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В поселке Чална люди переехали из старого барака в новое жилье, а собаку привязали на короткую веревку, оставив без еды и питья.

приют "Преданные сердца" обратились люди с просьбой о помощи, - пишут зоозащитники в паблике, - как оказалось, в поселке Чална в заброшенном нежилом бараке медленно погибает собака. Все ее содержание — метровая тонкая веревка, обмотанная вокруг шеи, повсюду грязь, мусор. Нет ни одного шанса и возможности прилечь и согреться, ведь она фактически находится на улице".

Когда после обращения зоозащитники выехали на место, то увидели пожилую собаку породы лабрадор шоколадного цвета в очень истощенном состоянии.

Приют "Преданные сердца" не смог пройти мимо такого нечеловечного отношения к живому существу и протянул руку помощи.

Уже в четверг пес переехал в приют, получил теплое питание и уютный уголок, в котором может отдохнуть после всех невзгод. Также собака в ближайшее время пройдет обследование у ветеринара.

"Есть предположение, что хозяева переехали в новое жилье, а друга оставили пропадать. К сожалению, это частая практика в нашей стране, и в нашем регионе в том числе", - говорится в паблике.

 

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