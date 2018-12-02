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Новости. Общество
09:18, 02 Декабря 2018

ВИДЕО: В районе Карелии построили деревянный мост за 15 млн

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Новый мост возведен в Олонецком районе.

Мост построен в районе села Видлица на региональной дороге "Видлица - Кинелахта - Ведлозеро". Стоимость объекта составила более 15 млн. рублей. Прежний мост был аварийным и представлял угрозу.

Со строительными работами справились за три месяца, сообщает "ГТРК "Карелия".

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Комментарии

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deep
2018-12-02 11:39:26
Надо было пригласить Чубайса, он бы наномост, лимонов за 150 построил. Но, а вообще то, великой стране строить в наше время мост из дерева? А прокуратура работать будет, а смету опубликуют. Все таки НАШИ налоги тратили? Али спонсор был?
Петька
2018-12-02 11:04:25
Интересно бы смету проверить, да нЕкому....со всеми поделились,судя по сумме,фантастика?! Деревяшку можно и за 1.000.000 р .построить,если с умом....ну, ещё миллион на укреплённый фундамент..... ,тут ловкие ребята....
petronik
2018-12-02 10:40:25
Ну, точно как в 50-е годы 20-го века...
Мизантроп
2018-12-02 11:02:14
petronik, Будет еще хуже. Воровская власть поставила цель вернуться в Николаевскую Россию. На всяческих форумах и съездах обсуждают как вернуть сословия.
Петька
2018-12-02 11:23:34
Мизантроп,
А что,Николаевская Россия тоже воровская была? И сословия из бандитов "бывших"?
Мизантроп
2018-12-02 11:33:45
Петька, Ууууууу..... как все запущено. Капитализм – это система власти и хозяйствования ВОРОВ В ЗАКОНЕ, при которой купаясь в роскоши, разврате и вседозволенности, живут, как в раю, только три ненасытных стяжателя: Царь, Поп и Полицай.
Гость
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