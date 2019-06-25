ВИДЕО: В страшном ДТП в Санкт-Петербурге погиб молодой житель Карелии

Ночью 24 июня в жутком массовом ДТП на пр.Энгельса в Петербурге погиб 29-летний житель Кеми, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла в Выборгском районе Петербурга 24 июня в час ночи.

У дома №21 по пр.Энгельса автомобиль Hyundai Solaris с номерами 98 региона вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с KIA Сeed из Карелии и "ВАЗ-2115" (47 регион).

В результате столкновения 29-летний житель Кеми погиб на месте, травмы получили водитель Hyundai и двое его пассажиров, в "жигулях" никто не пострадал.

Как уверяют очевидцы, скорость автомобиля Hyundai Solaris в момент аварии была более 100 км/ч, пишет "Метро".

"Он летел - скорость примерно была 140 км", - говорят в соцсетях свидетели ДТП, - Все видела с балкона, сильнейший визг колес, треск и удар, слышала и видела крики, истерику. Ужас. Страшная картина, проезжали - ком к горлу подкатил. В одной из машин - в "Жигулях" - был маленький ребенок".

"Я был на месте - разбил стекло на KIA, хотел его вытащить, но он был прижат. Дышал, но не говорил. Дверь его прижала очень сильно!," - уточняют свидетели аварии.