ВИДЕО: В центре Древлянки появится торгово-спортивный комплекс

В Петрозаводске в центре микрорайона Древлянка к ноябрю появится новый торгово-спортивный центр.

Новый торгово-спортивный комплекс строят на месте знаменитого рынка "Ягуар".

Рынок был закрыт еще в 2015 году, на его месте планировали построить ФОК. Два года за высоким забором шло строительство. В результате был построен металлический ангар. Но в 2018 году почти готовая постройка была полностью разобрана и реконструирована.



Столица на Онего

На сегодняшний день, как сообщил представитель заказчика Игорь Фадеев корреспондентам "ГТРК "Карелия", на улице Древлянка, 16 завершается строительство 3-этажного торгово-спортивного центра. На первом этаже, по словам Фадеева, будут расположены, аптека, банк и помещения торговли, а второй и третий этажи отдадут под спорт.

"Третий этаж сделают для фитнеса, - сказал Игорь Фадеев, - на втором будет борьба и тихие виды спорта – шахматы, настольный теннис".

Строительство комплекса, по заверениям подрядчика, должно завершиться к ноябрю этого года.