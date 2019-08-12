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Новости. Общество
15:55, 12 Августа 2019

ВИДЕО: В центре Древлянки появится торгово-спортивный комплекс

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В Петрозаводске в центре микрорайона Древлянка к ноябрю появится новый торгово-спортивный центр.

Новый торгово-спортивный комплекс строят на месте знаменитого рынка "Ягуар".

Рынок был закрыт еще в 2015 году, на его месте планировали построить ФОК. Два года за высоким забором шло строительство. В результате был построен металлический ангар. Но в 2018 году почти готовая постройка была полностью разобрана и реконструирована.


Столица на Онего

На сегодняшний день, как сообщил представитель заказчика Игорь Фадеев корреспондентам "ГТРК "Карелия", на улице Древлянка, 16 завершается строительство 3-этажного торгово-спортивного центра. На первом этаже, по словам Фадеева, будут расположены, аптека, банк и помещения торговли, а второй и третий этажи отдадут под спорт.

"Третий этаж сделают для фитнеса, - сказал Игорь Фадеев, - на втором будет борьба и тихие виды спорта – шахматы, настольный теннис".

Строительство комплекса, по заверениям подрядчика, должно завершиться к ноябрю этого года.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-08-12 19:28:23
Планируем, разбираем и реконструируем. Хрен какой енот так денежки отполоскает, как местные крысы...
drug
2019-08-12 17:17:39
Опять слив информации, город магазинов и чиновников.
Его уже строили и сносили. Давайте лучше о дорогах.
Lana
2019-08-12 16:19:20
Ужасающее зрелище: искореженные фасады, морально устаревший проект, который годится разве что для поселка городского типа, а не для столичного города.
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