ВИДЕО: В центре Петрозаводска пешеход попал под машину

ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло вечером 27 января на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.50 на регулируемом перекрестке улицы Кирова и проспекта Ленина 27-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.