ВИДЕО: В центре Петрозаводска столкнулись автомобили

Автомобили двигались по улице Чапаева во встречных направлениях.

ДТП с участием двух автомобилей произошло 3 сентября в 10.40 на пересечении улиц Чапаева и Ватутина. Автомобили ехали во встречных направлениях: один из участников ДТП поворачивал налево, другой – ехал прямо.

Подробности ДТП выясняются. Информации о пострадавших нет.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.