ВИДЕО: В центре Петрозаводска столкнулись автомобили

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Автомобили двигались по улице Чапаева во встречных направлениях.
ДТП с участием двух автомобилей произошло 3 сентября в 10.40 на пересечении улиц Чапаева и Ватутина. Автомобили ехали во встречных направлениях: один из участников ДТП поворачивал налево, другой – ехал прямо.
Подробности ДТП выясняются. Информации о пострадавших нет.
Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.
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